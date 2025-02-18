Тормозные колодки вредят экологии сильнее дизельных двигателей

Тормозные колодки никогда не отличались пользой для экологии и здоровья людей. Изначально в их состав входил асбест, который вызывал множество заболеваний легких. Со временем вредный материал заменили на медь, которая должна была исправить ситуацию. На деле же оказалось, что она так же вызывает проблемы в дыхательной системе. При этом медь до сих пор используется большинством производителей колодок.