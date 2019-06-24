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19:57

Новый Renault Duster останется без дизельного мотора

Модель следующего поколения появится к 2023 году

Кроссовер Renault Duster нового поколения, который появится в 2023 году, лишится дизельных силовых установок. Вместо это у машины появится множество современных электронных ассистентов.
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Как сообщает издание Car and Bike, вместо дизелей «Дастер» получит линейку турбированных бензиновых агрегатов небольшого объема. Кроме того, не исключено, что модель может получить гибридную и электрическую модификации. Вседорожник будут разрабатывать с учетом требований индийского рынка.

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Тренд на отказ от дизельных моторов уже затронул многих производителей. За прошлый год от выпуска автомобилей с такими моторами отказались, например, Porsche, Volvo, Honda и Nissan — на место моделей на «тяжелом топливе» придут более экологичные гибриды и электрокары.

Новая Duster станет третьим поколением для мирового рынка, а также вторым для нашего и индийского. В России новинка заменит рестайлинговый кроссовер первого поколения, который выпускается с 2013 года.

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