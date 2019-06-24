Новый Renault Duster останется без дизельного мотора

Тренд на отказ от дизельных моторов уже затронул многих производителей. За прошлый год от выпуска автомобилей с такими моторами отказались, например, Porsche, Volvo, Honda и Nissan — на место моделей на «тяжелом топливе» придут более экологичные гибриды и электрокары.

Новая Duster станет третьим поколением для мирового рынка, а также вторым для нашего и индийского. В России новинка заменит рестайлинговый кроссовер первого поколения, который выпускается с 2013 года.