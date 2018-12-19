Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
11:46

Hyundai покажет на CES экспериментальный интерьер для беспилотников

Основой салона будущих автономных машин станет цифровое лобовое стекло

Компания Hyundai Mobis, специализирующаяся на поставке запчастей и комплектующих, представит на выставке CES концепт интерьера беспилотника с четвертным или пятым уровнем автономности. Одной из особенностей салона таких автомобилей должно стать цифровое лобовое стекло.

В будущих автономных автомобилях Hyundai Mobis предлагает использовать высокотехнологичное стекло, которые не только может менять степень прозрачности, но и превращаться в огромный дисплей. На него могут транслироваться фильмы или другой развлекательный контент.

Загрузка...

Помимо цифрового стекла, беспилотник Hyundai получит систему управления жестами, а также технологию распознавания эмоций. В свой работе она использует камеры, которые улавливают эмоциональные изменения. На основе полученных данные система меняет фоновое окружение в салоне автомобиля, а также может рассказать о вашем состоянии ближайшим беспилотникам.

Ранее Hyundai представил на китайском рынке кроссовер Santa Fe со сканером отпечатков пальцев, встроенные в ручку двери и кнопку запуска двигателя. В Hyundai уверяют, что вероятность взлома их системы составляет 1 к 50 000 — технология в пять раз безопаснее, чем традиционный смарт-ключ.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...