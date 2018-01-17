До конца года в штате появится 100 000 машин с новыми номерами

Пульс

В Калифорнии разрешили использовать цифровые автомобильные номера

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17 января 2018

Компания Reviver Auto, создатель первого цифрового регистрационного знака, получила разрешение на его использование от властей штата Калифорния. Пилотный проект также будет запущен в Аризоне.

Цифровая панель под названием RPlate Pro, представленная на Детройтском автосалоне, кроме буквенно-цифрового кода, может выводить персональные сообщения, одобренные Департаментом регистрации автотранспорта. Настройка RPlate Pro осуществляется через веб-интерфейс.

Среди дополнительных возможностей — автоматическое продление регистрации транспортного средства, отображение рекламных сообщений, информации об оплате парковки, наличии страховки и нарушениях.

Ожидается, что в течение года в Калифорнии появится около 100 тысяч автомобилей с цифровыми панелями. При этом, владелец вправе будет выбрать между ней и обычным регистрационным знаком.

Законопроект, предлагающий использовать на автомобилях электронные номерные знаки, предложил сенатор от Демократической партии Каррен Прайс в 2010 году. Предполагалось, что обычное сочетание букв и цифр будет отображаться только во время движения. Когда машина остановится на светофоре или в пробке на знаке, по задумке автора идеи, должа появляться реклама.

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