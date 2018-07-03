Сто пятьдесят Ferrari Dino отпраздновали 50-летие модели

Более 150 спорткаров Ferrari Dino удалось собрать вместе в честь 50-летнего юбилея модели. Участники праздничного мероприятия, которое состоялось на территории итальянского автодрома Фьорано, выстроились в цифру 50, слова Dino и Anni (от итальянского anni — годы).

Марка Dino была создана Ferrari для выпуска доступных и недорогих спорткаров, способных конкурировать с Porsche 911. Так как Энцо Феррари не хотел уходить в низший сегмент рынка, то от упоминания «Феррари» решено было отказаться. Название машины получили в память об умершем сыне Энцо — Альфредо «Дино» Феррари.

Первой дорожной версией Dino, а по совместительству первой построенной Ferrari негоночной машиной, стал Dino 206 GT 1968 года. Дизайн спорткара разработал Леонардо Фиораванти, работавший в Pininfarina. Dino 206 GT комплектовался поперечно установленным двухлитровым двигателем V6, отдача которого составляла 180 лошадиных сил. Всего в период с 1968 по 1969 было выпущено 152 подобных автомобиля.

В 1969 году на смену Dino 206 GT пришел 195-сильный Dino 246 GT. От предыдущей версии он отличался увеличенной колесной базой и кузовом из стали вместо алюминия. Модель предлагаясь в кузове «купе», а после 1971 в линейке появилась «тарга».

Последней моделью, выпускавшейся под маркой Dino, стало четырехместное купе Dino 308 GT4. Машина отличалась угловатыми формами (заслуга дизайнеров Bertone), а также двигателем V8. 2,9-литровый агрегат с четырьмя карбюраторами Weber и углом развала блока цилиндров 90 градусов выдавал 255 лошадиных сил.

Под маркой Dino модель 308 GT4 выпускалась вплоть до 1976 года. После чего машину стали выпускать как Ferrari.