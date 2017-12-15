Автомобиль выпущен в единственном экземпляре

Пульс

Land Rover построил для управляющих имениями особый Discovery

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15 декабря 2017

Подразделение Special Vehicle Operations (SVO) компании Land Rover построило концептуальный внедорожник Land Rover Discovery, предназначенный для управляющих поместьями и любителей активного отдыха. Автомобиль выпущен в единственном экземпляре, но в будущем, вероятно, поступит в продажу, как серийная версия внедорожника.

Спецверсия построена на базе Discovery с трехлитровым дизелем. У новинки нет третьего ряда сидений: вместо него установлен шкафчик для хранения четырех ружей, а также отделанные кожей ящики для амуниции и аксессуаров. Внешние панели всех элементов выполнены из шпона эбенового дерева.

Помимо этого, в багажном отделении установлена перегородка, которая создает безопасную зону для собак, а также хранения верхней одежды.

В России Land Rover Discovery доступен с бензиновым или дизельным двигателем мощностью 340 и 249 лошадиных сил соответственно. Агрегаты сочетаются только с восьмиступенчатым «автоматом». Внедорожник оборудован системой адаптации к дорожным условиям Terrain Response 2 и пневмоподвеской с электронным управлением. Цены на модель начинаются от 4 176 000 рублей.

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