Купе из фильма подешевело в полтора раза за три года

Пульс

Nissan 350Z из «Тройного форсажа» опять выставили на продажу

C18dcb49770ff96fd364e4b820486d130a6444d3
23 января 2018

В Великобритании на продажу выставили купе Nissan 350Z, на котором ездил главный отрицательный персонаж фильма «Тройной форсаж: Токийский дрифт» ДиКей (роль исполнил Брайан Ти Такаси). Эту же машину продавали в 2015 году и тоже в Великобритании. Объявление размещено на сайте Auto Trader.

Главная героиня «Форсажа» Мишель Родригес рассказала «Мотору» о своих любимых машинах

В описании указано, что это – один из двух автомобилей, принимавших участие в съемках. Вместе с этим, это единственный экземпляр, оснащенный турбированным двигателем. В объявлении трехлетней давности указывалось то же самое.

Продавец так же отметил, что на данный момент пробег автомобиля составляет 11 000 миль, что эквивалентно 17 600 километрам.

Сейчас за автомобиль просят 99 950 фунтов стерлингов (7,8 миллиона рублей). Три года назад эту же машину оценивали в 149 995 фунтов стерлингов.

Автомобили, которые принимали участие в съемках «Форсажа», часто выставляют на продажу. Так, в 2016 появилось объявление о продаже родстера Lucra LC470, появившегося в шестой части серии, а в 2015-м на торги выставили седан Volkswagen Jetta из первого фильма.

Нужно больше новостей и эксклюзива? Подписывайтесь на наш Телеграм-канал!

Новые машины для старого «Форсажа»

Современные спорткары в раскраске автомобилей из самого первого «Форсажа»

Теги:
Nissan350Z
Новости по теме
5 октября 2017
Восемь машин из «Форсажа» сравнили в дрэге. Правда, компьютерном
7 июля 2017
В США выставили на продажу 19-летний Mitsubishi за миллион долларов
18 августа 2016
Родстер Lucra из шестого «Форсажа» выставили на eBay
29 декабря 2015
«Джетту» из первого «Форсажа» продадут на аукционе
13 августа 2015
Nissan из «Тройного форсажа» сравнялся в цене с Ferrari California