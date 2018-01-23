Nissan 350Z из «Тройного форсажа» опять выставили на продажу

В Великобритании на продажу выставили купе Nissan 350Z, на котором ездил главный отрицательный персонаж фильма «Тройной форсаж: Токийский дрифт» ДиКей (роль исполнил Брайан Ти Такаси). Эту же машину продавали в 2015 году и тоже в Великобритании. Объявление размещено на сайте Auto Trader.

В описании указано, что это – один из двух автомобилей, принимавших участие в съемках. Вместе с этим, это единственный экземпляр, оснащенный турбированным двигателем. В объявлении трехлетней давности указывалось то же самое.

Продавец так же отметил, что на данный момент пробег автомобиля составляет 11 000 миль, что эквивалентно 17 600 километрам.

Сейчас за автомобиль просят 99 950 фунтов стерлингов (7,8 миллиона рублей). Три года назад эту же машину оценивали в 149 995 фунтов стерлингов.

Автомобили, которые принимали участие в съемках «Форсажа», часто выставляют на продажу. Так, в 2016 появилось объявление о продаже родстера Lucra LC470, появившегося в шестой части серии, а в 2015-м на торги выставили седан Volkswagen Jetta из первого фильма.

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