Для обновлённых Haval H3 потребуется более качественное топливо

Для обновлённых Haval H3 потребуется более качественное топливоНовый турбомотор отвечает строгим эконормам
После обновления кроссовер Haval H3 получил «перегруженный» руль. Марка Haval представила обновлённую версию кроссовера Haval H3. Как отмечает пресс-служба российского офиса марки, модернизация прошла комплексно, затронув силовую установку, экстерьер, интерьер и функционал медиасистемы. Журнал Motor составил список отличий автомобилей 2026 модельного года.
© Haval
Вот перечень изменений:
— с крышки багажника исчезла накладная панель, а ниша номерного знака была перенесена на пятую дверь;
- площадь заднего стекла увеличилась, а для улучшения обзорности внедрён задний стеклоочиститель;
- полноприводные версии кроссовера получили новую решётку радиатора чёрного цвета;
- 1,5-литровый турбомотор имеет прежние характеристики (177 л.с. и 270 Нм), но теперь отвечает эконормам Евро-6;
- в городском цикле расход топлива варианта 4×4 снизился на 0,4 л/км и теперь составляет 10,4 л/100 км;
— управление круиз-контролем и лимитером перенесено со специального рычажка на левую спицу руля;
- на втором ряду появился центральный подлокотник со встроенными подстаканниками;
- в комплектациях Premium и Tech Plus отныне есть жёсткая полка и подсветка макияжных зеркал:
- в штатную медиасистема для просмотра видеоконтента интегрирована платформа VK Видео;
- новое приложение позволяет настроить отображение виджетов и кнопок быстрого доступа;
- интегрировано голосовое управление, а также обновление программного обеспечения «по воздуху».
Стоит уточнить, что для двигателей, отвечающих шестому экологическому классу рекомендовано топливо Евро-6, которое содержит меньше ароматических и олефиновых углеводородов.
Наполнение базовой комплектации Elite было полностью пересмотрено, но стоимость сохранилась — цена стартовой версии составляет неизменные 2 699 000 рублей.
