Для обновлённых Haval H3 потребуется более качественное топливо

Новый турбомотор отвечает строгим эконормам

После обновления кроссовер Haval H3 получил «перегруженный» руль. Марка Haval представила обновлённую версию кроссовера Haval H3. Как отмечает пресс-служба российского офиса марки, модернизация прошла комплексно, затронув силовую установку, экстерьер, интерьер и функционал медиасистемы. Журнал Motor составил список отличий автомобилей 2026 модельного года.