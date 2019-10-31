Мужчина уничтожил свой Dodge Charger 500, чтобы проучить торгующихся покупателей

Charger 1970 года выпуска хоть и является желанным экземпляром в коллекции любого поклонника американского автопрома, но конкретно этот масл-кар требовал серьезных доработок — за почти полвека автомобиль успел прилично прогнить, а краска облезла почти со всех деталей. Но даже несмотря на такое плачевное состояние, владелец все равно хотел выручить с продажи 10 тысяч долларов.

Разумеется, быстро найти покупателя старой ржавой машины за такую цену практически нереально, но владелец думал иначе. Его очень огорчали претенденты на покупку, которые начинали с ним торговаться в попытках хоть немного снизить явно завышенную стоимость, поэтому он решил действовать радикально.