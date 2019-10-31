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14:45

Мужчина уничтожил свой Dodge Charger 500, чтобы проучить торгующихся покупателей

И пообещал сделать это снова, если придется

Владелец довольно редкого Dodge Charger 500 заявил, что устал от покупателей, которые пытаются снизить цену его автомобиля, поэтому в качестве протеста отвез свой масл-кар на местный завод по переработке металла и уничтожил его.

Charger 1970 года выпуска хоть и является желанным экземпляром в коллекции любого поклонника американского автопрома, но конкретно этот масл-кар требовал серьезных доработок — за почти полвека автомобиль успел прилично прогнить, а краска облезла почти со всех деталей. Но даже несмотря на такое плачевное состояние, владелец все равно хотел выручить с продажи 10 тысяч долларов.

Разумеется, быстро найти покупателя старой ржавой машины за такую цену практически нереально, но владелец думал иначе. Его очень огорчали претенденты на покупку, которые начинали с ним торговаться в попытках хоть немного снизить явно завышенную стоимость, поэтому он решил действовать радикально.

В итоге, мужчина отвез свой Charger на металлоперерабатывающий завод и уничтожил, а чтобы другим покупателям было неповадно с ним торговаться, записал весь процесс на видео и выложил в Сеть. При этом мужчина ничуть не сожалеет и даже заявил, что готов еще раз сделать то же самое, если ситуация повторится.