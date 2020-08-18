11:02

В России отзывают очень старые Dodge Viper

В сервисы направят несколько экземпляров Viper, которые были проданы с января по апрель 2006 года

Dodge Viper 2006
Лиза Будрина
Росстандарт согласовал добровольный отзыв очень старых экземпляров Dodge Viper 2005-2006 года выпуска. В России ремонт потребовался всего четырём экземплярам, проданным в стране с января по апрель 2006 года.

Выяснилось, что на указанных автомобилях электронный блок управления Occupant Restraint Controller (ORC) может ошибочно дать команду на срабатывание фронтальных подушек безопасности или преднатяжителей ремней. Подушки могут сработать неожиданно для водителя и пассажира во время движения, что может создать аварийную ситуацию. В рамках согласованного отзыва на четырёх экземплярах Viper будет проведена бесплатная замена блока управления ORC.

Этот отзыв стал частью глобальной кампании, которая стартовала в США в январе 2020 года. По оценкам Fiat Chrysler Automobiles, проблема характерна для 3 329 автомобилей, сошедших с конвейера в период с 18 мая 2004 года до 28 августа 2006 года.

По той же причине под отзыв ранее попали Jeep Liberty 2002-2003 годов, Jeep Grand Cherokee 2002-2004 годов и более ранние Viper 2003-2004 годов. Отзывная кампания продлится до 31 января 2021 года.

Источник: Росстандарт