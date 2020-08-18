В России отзывают очень старые Dodge Viper

Выяснилось, что на указанных автомобилях электронный блок управления Occupant Restraint Controller (ORC) может ошибочно дать команду на срабатывание фронтальных подушек безопасности или преднатяжителей ремней. Подушки могут сработать неожиданно для водителя и пассажира во время движения, что может создать аварийную ситуацию. В рамках согласованного отзыва на четырёх экземплярах Viper будет проведена бесплатная замена блока управления ORC.

Этот отзыв стал частью глобальной кампании, которая стартовала в США в январе 2020 года. По оценкам Fiat Chrysler Automobiles, проблема характерна для 3 329 автомобилей, сошедших с конвейера в период с 18 мая 2004 года до 28 августа 2006 года.