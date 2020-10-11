Dodge до сих пор продает новые Viper. Их производство завершили в 2017 году

Fiat-Chrysler прекратил производство Dodge Viper 17 августа 2017-го и объяснил отказ от суперкара несоответствием современным требованиям безопасности, а также низким спросом на модель. Хотя в первых двух кварталах 2017-го Viper продавался лучше, чем годом ранее, после остановки конвейера интерес к суперкару упал.

В течение 2018 года покупателей нашли 19 Viper, за двенадцать месяцев 2019-го — ещё пять экземпляров купе. В третьем квартале текущего года дилерам удалось избавиться ещё от двух суперкаров, но детали сделок не раскрываются. Три года назад цены на суперкар с 649-сильным атмосферным V10 объёмом 8,4 литра стартовали с 90,5 тысячи долларов.