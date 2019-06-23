Volkswagen сделал фургон для полицейских собак

С точки зрения техники это обычный Caddy в комплектации Highline с двухлитровым дизельным двигателем мощностью 148 лошадиных сил и шестиступенчатой ​​механической коробкой передач. Он может разогнаться до 191 км/ч и обещает средний расход топлива всего 5 литров на 100 километров. В подразделении Volkswagen Commercial Vehicles считают, что спецфургон для собак на базе Caddy — «это именно то, что нужно полицейским».