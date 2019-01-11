Посмотрите, как собака случайно утопила дом на колесах

В 2016 году в американском городе Уэйн, штат Западная Виргиния, две собаки, оставленные в салоне, привели машину в движение и врезались в здание торгового центра. Владелица автомобиля оставила его с запущенным двигателем и работающим кондиционером, чтобы животные не страдали от жары. Кроме того, женщина забыла поставить машину на стояночный тормоз.