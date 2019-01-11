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15:49

Посмотрите, как собака случайно утопила дом на колесах

Инцидент произошел на водохранилище Сэма Рэйберна, штат Техас

На водохранилище Сэма Рэйберна, штат Техас, произошел необычный инцидент. Его участниками стали житель Теннесси Эрик Джексон и собака по кличке Боди, которая случай утопила дом на колесах.

Как сообщает новостное агентство WYKC 3, во время спуска на воду лодки, прицепленной к дому на колесах, далматинец забрался на водительское сиденье и случайно включил задний ход. К счастью никто не пострадал, а виновника происшествия зафиксировала камера.

Видео: myYOLOtek

В Сети предполагают, что это вирусный ролик производителя креплений для камер YOLOtek.

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В 2016 году в американском городе Уэйн, штат Западная Виргиния, две собаки, оставленные в салоне, привели машину в движение и врезались в здание торгового центра. Владелица автомобиля оставила его с запущенным двигателем и работающим кондиционером, чтобы животные не страдали от жары. Кроме того, женщина забыла поставить машину на стояночный тормоз.

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