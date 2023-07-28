Вместо Toyota Camry: в России появился бизнес-седан Dongfeng

Еще в мае сообщалось, что Shine Max представлен в единственной богатой комплектации под названием Luxury стоимостью 2 990 000 рублей, хотя на официальном сайте цен пока нет.

Для седана заявлены цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, мультимедийная система с экраном 10,25 дюйма, аудиосистема Jamo c девятью динамиками и Bluetooth, климат-контроль с отдельными воздуховодами для задних пассажиров, панорамная крыша, бесключевой доступ, задний парктроник, камеры кругового обзора и беспроводная зарядка.