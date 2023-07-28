Вместо Toyota Camry: в России появился бизнес-седан Dongfeng

Вместо Toyota Camry: в России появился бизнес-седан DongfengМодель со сложным названием Aeolus Shine Max предложат со 190-сильным бензиновым турбомотором
На российский рынок выходит китайский бизнес-седан Dongfeng Aeolus Shine Max. Новинка выступает в том же классе, что и ушедшие из России Toyota Camry, Hyundai Sonata и Kia K5, а конкурировать ей предстоит с Chery Arrizo 8. Китайский седан предложат с 1,5-литровым турбомотором мощностью 190 лошадиных сил в связке с семиступенчатым «роботом». Для новинки заявлен широкий набор оснащения — от водительского кресла с вентиляцией и массажем до панорамной крыши с люком.
В основе модели лежит переднеприводная модульная архитектура DSMA (Dongfeng Superior Modular Architecture) с многорычажной задней подвеской, поперечным расположением двигателя и электроусилителем руля.
Еще в мае сообщалось, что Shine Max представлен в единственной богатой комплектации под названием Luxury стоимостью 2 990 000 рублей, хотя на официальном сайте цен пока нет.
Для седана заявлены цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма, мультимедийная система с экраном 10,25 дюйма, аудиосистема Jamo c девятью динамиками и Bluetooth, климат-контроль с отдельными воздуховодами для задних пассажиров, панорамная крыша, бесключевой доступ, задний парктроник, камеры кругового обзора и беспроводная зарядка.
Продажами Aeolus Shine Max займется «Моторинвест», которы недавно получил статус дистрибьютера Dongfeng. Модель будет представлена в официальных дилерских центрах в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Магнитогорске, Рязани и Тольятти. Помином седана Dongfeng, для российского рынка подтверждены кроссоверы и пикап.