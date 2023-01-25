Вместо Lada Vesta SW Cross: в России появился универсал Dongfeng

«Российская газета» обратила внимание на путаницу, которая закралась в наименование модели. В КНР универсал продается под названием Dongfeng Aeolus Yixuan GS, при этом в объявлении он значится как H30 Cross – так назывался хэтчбек, который больше шести лет назад продавался в России, а в видео, опубликованном на Drom.ru, дилер из Владивостока и вовсе называет модель A30.

Как и в случае с другими автомобилями, попавшими в нашу страну по упрощенной схеме ввоза, в объявлении указан пробег в 60 километров, при этом по России машина не ездила. Под капотом у этого Aeolus Yixuan GS – 143-сильный полуторалитровый двигатель, который работает в паре с шестиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. При этом в родном Китае универсал также доступен с турбомотором объемом 1,0 литра на 125 сил в связке с «механикой».

Стоит отметить, что ни одна китайская марка, официально представленная в России, на сегодняшний день не продает на нашем рынке универсалы. Последним китайским автомобилем в таком кузове был Chery CrossEastar конца нулевых годов.