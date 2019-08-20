В России запатентовали первый бюджетный электромобиль из Китая

Судя по эскизным изображениям кроссовера, компания Dongfeng защитила интеллектуальную собственность на электрокар Fengon E3. Мировой дебют вседорожника «на батарейках» состоялся в апреле этого года.
Силовая установка Fengon E3 выдаёт совокупную мощность в 163 лошадиные силы и 300 Нм крутящего момента. Привод — передний. Производитель заявляет, что электромобиль способен проехать на одной зарядке до 405 километров по циклу NEDC. Ёмкость аккумуляторной батареи 53 киловатт-часа, на полную зарядку от обычной розетки уйдёт 8 часов.
Получение патента не означает, что Dongfeng планирует продавать кроссовер в России — не исключён вариант, что китайская фирма просто защитила собственную разработку от копирования. Оформление документов в Федеральном институте промышленной собственности обходится всего в 9700 рублей, чем и пользуются автопроизводители, патентуя некоторые новинки «про запас».
На данный момент гамма легковых моделей Dongfeng в России состоит из двух кроссоверов: цены на DFM AX7 начинаются с 1 миллиона 149 тысяч рублей, а семиместный DFM 580 обойдётся как минимум в 1 миллион 190 тысяч рублей.