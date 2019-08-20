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10:29

В России запатентовали первый бюджетный электромобиль из Китая

Экологически чистый кроссовер Dongfeng Fengon E3 зарегистрирован Роспатентом

© Dongfeng
Фирма DFSC Motor, подразделение китайского бренда Dongfeng оформила патент на промышленный образец электромобиля. Документ появился на официальном сайте Федерального института промышленной собственности.

Судя по эскизным изображениям кроссовера, компания Dongfeng защитила интеллектуальную собственность на электрокар Fengon E3. Мировой дебют вседорожника «на батарейках» состоялся в апреле этого года.

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Dongfeng Fengon E3

Силовая установка Fengon E3 выдаёт совокупную мощность в 163 лошадиные силы и 300 Нм крутящего момента. Привод — передний. Производитель заявляет, что электромобиль способен проехать на одной зарядке до 405 километров по циклу NEDC. Ёмкость аккумуляторной батареи 53 киловатт-часа, на полную зарядку от обычной розетки уйдёт 8 часов.

Получение патента не означает, что Dongfeng планирует продавать кроссовер в России — не исключён вариант, что китайская фирма просто защитила собственную разработку от копирования. Оформление документов в Федеральном институте промышленной собственности обходится всего в 9700 рублей, чем и пользуются автопроизводители, патентуя некоторые новинки «про запас».

На данный момент гамма легковых моделей Dongfeng в России состоит из двух кроссоверов: цены на DFM AX7 начинаются с 1 миллиона 149 тысяч рублей, а семиместный DFM 580 обойдётся как минимум в 1 миллион 190 тысяч рублей.

Источник: Китайские автомобили