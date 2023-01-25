В Россию привезли совместный электрокроссовер Dongfeng и Honda

В РФ модель стоит три миллиона рублей, а на домашнем рынке – вдвое дешевле

Один из крупных столичных дилерских центров выставил на продажу партию электрических кроссоверов Ciimo M-NV, которые собирают в Китае на совместном предприятии компаний DongFeng и Honda. Батарейная модель из Поднебесной практически идентична по габаритам с российским электрокроссовером Evolute i-Joy. Приобрести новинку в автосалоне можно за 2,9 миллиона рублей. При этом в Китае электрический SUV продают за 149 000 юаней (около полутора миллионов рублей).