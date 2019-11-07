Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
15:32

В России хотят запретить эвакуацию машин со знаком «Инвалид»

Автор инициативы считает, что достаточно переставлять мешающие автомобили

© Антон Уханов, Мотор.Ру
В Госдуме озвучили идею запрета на перемещение на штрафстоянку автомобилей инвалидов. Вместо этого председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предлагает «перенести или перевезти мешающие машины в безопасное место».

Предполагается, что в скором времени автомобили инвалидов можно будет отличить по особым номерным знакам, зарегистрированным в Федеральном реестре инвалидов, – на этом настаивает Минтруд. С такими спецзнаками у людей с ограниченными возможностями появится возможность бесплатно парковаться в любом регионе России. Причем госномер привяжут не к автомобилю, а к конкретному человеку. Получить его можно будет в МФЦ либо через портал госуслуг.

Ранее в АМПП объяснили, что для того, чтобы воспользоваться льготой на бесплатную парковку, инвалиду необходимо иметь при себе специальное удостоверение, справку врачебно-трудовой комиссии, удостоверение личности, а также опознавательный знак «Инвалид» на транспортном средстве.

Льготы распространяются на инвалидов I, II и III групп, а также на машины, которые их перевозят.

Источник: Агентство «Москва»