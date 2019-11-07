В России хотят запретить эвакуацию машин со знаком «Инвалид»

Предполагается, что в скором времени автомобили инвалидов можно будет отличить по особым номерным знакам, зарегистрированным в Федеральном реестре инвалидов, – на этом настаивает Минтруд. С такими спецзнаками у людей с ограниченными возможностями появится возможность бесплатно парковаться в любом регионе России. Причем госномер привяжут не к автомобилю, а к конкретному человеку. Получить его можно будет в МФЦ либо через портал госуслуг.

Ранее в АМПП объяснили, что для того, чтобы воспользоваться льготой на бесплатную парковку, инвалиду необходимо иметь при себе специальное удостоверение, справку врачебно-трудовой комиссии, удостоверение личности, а также опознавательный знак «Инвалид» на транспортном средстве.