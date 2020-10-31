Зеркала у внедорожника Jeep Wrangler нынешнего поколения и сделанного на его базе пикапа Gladiator закреплены на дверях, что становится проблемой в том случае, если двери снять — такая возможность предусмотрена у обеих моделей в качестве стандартной. Теперь и для Gladiator, и для Jeep Wrangler выпустили дополнительные зеркала — их разработало подразделение Mopar специально для использования со снятыми дверями. Зеркало имеет специальный кронштейн, который крепится при помощи болтов к панели капота и верхней петле двери.
Кронштейны покрыты чёрной порошковой краской и обработаны антикоррозионным составом. На них есть даже крепление для небольшого прожектора в качестве дополнительного освещения. Единственный инструмент, который потребуется для их самостоятельной установки, это Г-образный ключ T40, который входит в штатный набор инструментов Wrangler и Gladiator. Зеркала подходят для внедорожника 2018 модельного года и младше, а также пикапа с 2020 модельного года. Набор из пары зеркал обойдётся в 295 долларов.