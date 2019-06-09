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15:00

Американцы сделали из двух Porsche хот-род

Американское ателье Emory Motorsports скрестило модели Porsche 356B T5 и 964 C2, получив в результате своеобразный хот-род

Специалисты ателье Emory Motorsports из штата Орегон сконструировали эффектный хот-род Porsche 356 RSR, в основе которого лежат сразу две модели «Порше», причём совершенно из разных эпох: 356B T5 1960 года и 964 C2 1990 года!
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Полученный в результате скрещивания двух спорткаров Porsche из 1960-х и 1990-х годов автомобиль матово-чёрного цвета получил весьма брутальную внешность - и неспроста. Porsche 356 RSR оснащён 2,4-литровым турбомотором мощностью 393 лошадиных силы, что по нынешним меркам совсем немного, однако снаряжённая масса хот-рода составляет всего 884 килограмма!

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Emory Motorsports не раскрывает цифры разгона или максимальной скорости 356 RSR, однако при такой удельной энерговооружённости нет никаких сомнений в том, что с динамикой у этого купе всё в полном порядке. На постройку автомобиля у американцев ушло около четырёх лет. Объём проделанной работы поистине колоссальный: нужно было взять всё лучшее из двух шасси и настроить силовой агрегат.

Скрещивая кузова Porsche 356B T5 1960 года с 964 C2 1990 года, специалистам пришлось вручную изготовить крышу, бамперы, капот, решётку радиатора и уйму мелких декоративных элементов. А ателье Stärke из Аризоны, к примеру, предлагает построить реплику классического спорткара Porsche 356 Speedster 1950-х годов на базе родстера Boxster, выпущенного с 1997 по 2012 годы.

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