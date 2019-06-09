Американцы сделали из двух Porsche хот-род

Emory Motorsports не раскрывает цифры разгона или максимальной скорости 356 RSR, однако при такой удельной энерговооружённости нет никаких сомнений в том, что с динамикой у этого купе всё в полном порядке. На постройку автомобиля у американцев ушло около четырёх лет. Объём проделанной работы поистине колоссальный: нужно было взять всё лучшее из двух шасси и настроить силовой агрегат.