В готовящемся к сносу гараже нашли классические спорткары, забытые на 30 лет

Ведущие передачи The Barn Find Hunter обнаружили в гараже, заваленном старым садовым инвентарем, два классических спорткара 1960 годов: Ferrari 275 GTB и Shelby Cobra 427. Машины простояли нетронутыми практически 30 лет, пока собственник гаража не получил уведомление о его сносе.

Найденный Ferrari — это второе поколение гранд-турера, которое отличается удлиненной носовой частью для лучшей устойчивости на высоких скоростях. Пробег — 21 тысяча километров.

Под капотом машины установлен 3,3-литровый двигатель V12, отдача которого составляет 290 лошадиных сил и 294 Нм крутящего момента. Агрегат работает в паре с пятиступенчатой механической трансмиссией. Максимальная скорость машины — 260 километров в час.

В 2016 году на аукционе Sotheby’s Ferrari 275 GTB с кузовом Scaglietti продали за 1 732 500 долларов (97 миллионов рублей).

Вторая находка — оригинальная Shelby Cobra с семилитровым двигателем Ford V8 мощностью 431 лошадиная сила. До «сотни» родстер мог разгоняться за 4,2 секунды, а его максимальная скорость составляла 262 километра в час. Для машин в версии Competition — 298 километров в час. Цена такой машины может составлять более двух миллионов долларов.

Помимо Ferrari и Shelby, в том же гараже обнаружили BMW 325ix 80-х годов, Triumph TR-6 1976 года и Morgan Plus 8 1978 года.

В декабре прошлого года на территории фермы в штате Иллинойс обнаружили редкий автомобиль — двухдверный Marmon Model L 1927 года. Коллекционеры классических машин заявили, что это последний сохранившийся экземпляр модели.