За гоночный Aston Martin планируют выручить до 25 миллионов долларов

Пульс

Спорткар, первый в «Ле-Мане» набравший 300 км/ч, уйдет с молотка

78ca08865dabfa2fd60891b72c20e93a3df7e1f4
10 июля 2018

Аукционный дом Sotheby’s выставит на августовские торги в Монтерее уникальный Aston Martin DP215. Это последний автомобиль, построенный заводским спортивным подразделением марки Aston Martin Racing Department для марафона «24 часа Ле-Мана». В 1963 году DP215 впервые в истории гонки на прямом участке трассы развил скорость свыше 300 километров в час.

[Машины, цены на которые только начинаются с 12 миллионов долларов](https://motor.ru/selector/naveszolota.htm)

Машины, цены на которые только начинаются с 12 миллионов долларов

Гоночный «Астон» построили по просьбе тогдашнего менеджера заводской команды Джона Уайера. Разработка спорткара на модифицированном шасси DB4GT с независимой задней подвеской заняла два месяца.

Кузов DP215 выполнили из алюминиево-магниевого сплава, а под капотом установили 4,0-литровую рядную «шестерку» мощностью 327 лошадиных сил, сопряженную с пятиступенчатой механической коробкой передач.

В 1963 году на самом известном участке «Ле-Мана» — прямой Mulsanne Straight — Aston Martin DP215 развил скорость 319,6 километра в час. Но несмотря на хороший темп, автомобиль был на 12 секунд быстрее Ferrari 250 GTO — DP215 покинул гонку из-за сломавшейся трансмиссии.

1/3
2/3
3/3

В 1966 году автомобиль, после аварии лишившийся двигателям и коробки передач, был продан частному коллекционеру. В 1976 спорткар снова сменил владельца, который смог уговорить фирмы R.S. Williams и Crosthwaite & Gardiner заново спроектировать для «Астона» коробку передач. Позднее машине удалось вернуть и оригинальный двигатель, 50 лет простоявший на прототипе DP214.

1/2
2/2

Оценочная цена Aston Martin DP215 составляет 20-25 миллионов долларов (1,25-1,56 миллиарда рублей).

Ле-Ман 2030

Как могут выглядеть машины для «24 часов Ле-Мана» 2030 года

Теги:
Aston Martin
Новости по теме
23 мая 2018
Aston Martin DB5 Джеймса Бонда продадут на аукционе
9 февраля 2018
Самый ценный британский спорткар пустят с молотка
9 октября 2017
Aston Martin вывел на трек возрожденный спорткар полувековой давности