Спорткар, первый в «Ле-Мане» набравший 300 км/ч, уйдет с молотка

Аукционный дом Sotheby’s выставит на августовские торги в Монтерее уникальный Aston Martin DP215. Это последний автомобиль, построенный заводским спортивным подразделением марки Aston Martin Racing Department для марафона «24 часа Ле-Мана». В 1963 году DP215 впервые в истории гонки на прямом участке трассы развил скорость свыше 300 километров в час.

Гоночный «Астон» построили по просьбе тогдашнего менеджера заводской команды Джона Уайера. Разработка спорткара на модифицированном шасси DB4GT с независимой задней подвеской заняла два месяца.

Кузов DP215 выполнили из алюминиево-магниевого сплава, а под капотом установили 4,0-литровую рядную «шестерку» мощностью 327 лошадиных сил, сопряженную с пятиступенчатой механической коробкой передач.

В 1963 году на самом известном участке «Ле-Мана» — прямой Mulsanne Straight — Aston Martin DP215 развил скорость 319,6 километра в час. Но несмотря на хороший темп, автомобиль был на 12 секунд быстрее Ferrari 250 GTO — DP215 покинул гонку из-за сломавшейся трансмиссии.

В 1966 году автомобиль, после аварии лишившийся двигателям и коробки передач, был продан частному коллекционеру. В 1976 спорткар снова сменил владельца, который смог уговорить фирмы R.S. Williams и Crosthwaite & Gardiner заново спроектировать для «Астона» коробку передач. Позднее машине удалось вернуть и оригинальный двигатель, 50 лет простоявший на прототипе DP214.

Оценочная цена Aston Martin DP215 составляет 20-25 миллионов долларов (1,25-1,56 миллиарда рублей).