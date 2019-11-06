Dodge выпустит 50 очень быстрых Challenger с парашютом

Challenger Drag Pak получил «турбовосьмерку» объемом 5,8 литра, которая сочетается с трехдиапазонной автоматической коробкой передач. Отдачу двигателя в компании пока не назвали, однако ожидается, что она составляет около 1,5 тысячи лошадиных сил.