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12:30

Dodge выпустит 50 очень быстрых Challenger с парашютом

Купе подготовили для заезда на четверть мили

Подразделение Mopar представило ограниченную серию Dodge Challenger Drag Pak для чемпионата по дрэг-рейсингу NHRA. Такой автомобиль может проехать четверть мили (402 метра) быстрее, чем за 7,5 секунды.

Challenger Drag Pak получил «турбовосьмерку» объемом 5,8 литра, которая сочетается с трехдиапазонной автоматической коробкой передач. Отдачу двигателя в компании пока не назвали, однако ожидается, что она составляет около 1,5 тысячи лошадиных сил.

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Автомобиль доработали для заездов на кроткую дистанцию: установили специальные шины, неразрезной мост сзади, регулируемую подвеску, обязательный каркас безопасности и парашют для торможения.

Такой Challenger будет выпущен ограниченным тиражом из 50 экземпляров, каждый из которых получит серийную табличку с порядковым номером.