За поиск брошенных суперкаров в ОАЭ предложили платить 2,5 миллиона рублей в год

В Объединенных Арабских Эмиратах огромная концентрация люксовых автомобилей на квадратный метр. Но в то же время в стране очень много брошенных автомобилей, бывшие владельцы которых спешно покинули страну из-за банкротства или огромных долгов. Именно эти автомобили и предстоит разыскивать будущему сотруднику HushHush и выкупать их до того, как их конфискуют власти.
Успешному кандидату обещают платить 30 000 фунтов в год (около 2,5 миллиона рублей), выплачивать суточные, размер которых не сообщается, а также покрывать транспортные расходы. Вдобавок скаут будет получать процент с перепродажи каждого найденного автомобиля.
Требования к сотруднику минимальные — компания готова взять на работу человека без опыта, однако соискателю должен быть минимум 21 год, а также он должен иметь водительское удостоверение. В качестве пожелания со стороны компании — любовь к суперкарам, понимание того, какой автомобиль сколько может стоить, и устойчивость к высоким температурам.
В Объединенных Арабских Эмиратах, в отличие от России, нет законов, обеспечивающих защиту и помощь в случае банкротства, а неуплата долгов считается уголовным преступлением и грозит серьезным тюремным сроком. Поэтому многие бизнесмены бросают все и бегут из страны, чтобы избежать заключения. Большинство суперкаров перепродают на аукционах, какие-то забирают власти в счет оплаты долгов — задачей будущего скаута HushHush будет находить и выкупать такие автомобили раньше остальных, либо выкупать их с аукционов по стоимости ниже той, по которой его можно будет перепродать.