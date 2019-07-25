За поиск брошенных суперкаров в ОАЭ предложили платить 2,5 миллиона рублей в год

В Объединенных Арабских Эмиратах огромная концентрация люксовых автомобилей на квадратный метр. Но в то же время в стране очень много брошенных автомобилей, бывшие владельцы которых спешно покинули страну из-за банкротства или огромных долгов. Именно эти автомобили и предстоит разыскивать будущему сотруднику HushHush и выкупать их до того, как их конфискуют власти.

Успешному кандидату обещают платить 30 000 фунтов в год (около 2,5 миллиона рублей), выплачивать суточные, размер которых не сообщается, а также покрывать транспортные расходы. Вдобавок скаут будет получать процент с перепродажи каждого найденного автомобиля.