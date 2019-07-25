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17:14

За поиск брошенных суперкаров в ОАЭ предложили платить 2,5 миллиона рублей в год

Работодатель также возьмет на себя оплату транспортных расходов

Компания HushHush, которая занимается перепродажей дорогих суперкаров, ищет в команду скаута, который готов переехать в Дубай и заняться поиском брошенных автомобилей. Платить обещают 30 тысяч фунтов стерлингов в год плюс выплачивать комиссионные и покрывать транспортные расходы.

В Объединенных Арабских Эмиратах огромная концентрация люксовых автомобилей на квадратный метр. Но в то же время в стране очень много брошенных автомобилей, бывшие владельцы которых спешно покинули страну из-за банкротства или огромных долгов. Именно эти автомобили и предстоит разыскивать будущему сотруднику HushHush и выкупать их до того, как их конфискуют власти.

Успешному кандидату обещают платить 30 000 фунтов в год (около 2,5 миллиона рублей), выплачивать суточные, размер которых не сообщается, а также покрывать транспортные расходы. Вдобавок скаут будет получать процент с перепродажи каждого найденного автомобиля.

Ferrari F355, Audi R8, Lamborghini Murcielago

Требования к сотруднику минимальные — компания готова взять на работу человека без опыта, однако соискателю должен быть минимум 21 год, а также он должен иметь водительское удостоверение. В качестве пожелания со стороны компании — любовь к суперкарам, понимание того, какой автомобиль сколько может стоить, и устойчивость к высоким температурам.

Послушайте, как звучат шесть суперкаров стоимостью шесть миллионов долларов

В Объединенных Арабских Эмиратах, в отличие от России, нет законов, обеспечивающих защиту и помощь в случае банкротства, а неуплата долгов считается уголовным преступлением и грозит серьезным тюремным сроком. Поэтому многие бизнесмены бросают все и бегут из страны, чтобы избежать заключения. Большинство суперкаров перепродают на аукционах, какие-то забирают власти в счет оплаты долгов — задачей будущего скаута HushHush будет находить и выкупать такие автомобили раньше остальных, либо выкупать их с аукционов по стоимости ниже той, по которой его можно будет перепродать.