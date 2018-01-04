Rolls-Royce с «механикой» и интеркуллером на бампере выставили на торги

На сайте Bring a Trailer выставили на продажу лимузин Rolls-Royce Silver Shadow II 1979 года выпуска, переделанный в дрифт-кар. Автомобиль получил интеркуллер, установленный на переднем бампере. На момент написания этой новости до окончания торгов осталось шесть дней, а максимальная ставка равняется 6 969 долларам.

В движение этот Rolls-Royce приводится при помощи 6,75-литрового мотора V8, который укомплектовали твин-скролл турбиной Bullseye Power. Агрегат также получит другой впуск и новый выпуск, который выведен на правое переднее крыло. Сочетается двигатель с четырехступенчатой механической коробкой передач со сцеплением от Ford Mustang.

Перечень переделок также включает в себя заваренный задний дифференциал, 19-дюймовые колеса от Porsche Panamera, новый топливный бак, винтовую подвеску, дополнительные приборы на центральной консоли, а также кресла-«ковши» Sparco.

Продавец утверждает, что все переделки автомобиля обошлись ему примерно в 20 000 долларов.

Ранее уже появлялась информация о подобных проектах. Так, в мае 2017 года на продажу в Великобритании выставили Rolls-Royce Silver Shadow II 1979 года выпуска, также превращенный в дрифт-кар. Автомобиль построили за три недели. Его оснастили гидравлическим ручником и пневматической подвеской. Машину оценили в 99 995 фунтов стерлингов (примерно 130 000 долларов).