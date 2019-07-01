Видео: дрифт-версия «Супры» с 700-сильным мотором 2JZ

Новое поколение Toyota Supra буквально разделило мир на две части: кто-то поддержал японцев в решении перенести спорткар на «тележку» от BMW Z4, а вот поклонники модели отнеслись к смене родного 2JZ на баварский мотор крайне негативно. В результате еще до официального старта продаж стали появляться варианты тюнинг-китов для замены «турбошестерки» B58B30 на двигатель от прошлого поколения «Супры». В этот раз порадовать фанатов заднеприводного купе решили сами представители Toyota и совместно с HKS подготовили для фестиваля в Гудвуде дрифт-версию модели с доработанным 2JZ.