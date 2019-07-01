Видео: дрифт-версия «Супры» с 700-сильным мотором 2JZ

Новое поколение Toyota Supra буквально разделило мир на две части: кто-то поддержал японцев в решении перенести спорткар на «тележку» от BMW Z4, а вот поклонники модели отнеслись к смене родного 2JZ на баварский мотор крайне негативно. В результате еще до официального старта продаж стали появляться варианты тюнинг-китов для замены «турбошестерки» B58B30 на двигатель от прошлого поколения «Супры». В этот раз порадовать фанатов заднеприводного купе решили сами представители Toyota и совместно с HKS подготовили для фестиваля в Гудвуде дрифт-версию модели с доработанным 2JZ.
Под капотом шоу-кара 700-сильный двигатель 2JZ-GTE с турбинами HKS GTII-4R, благодаря которым автомобиль удалось сделать почти в два раза мощнее самой быстрой серийной версии GR Supra. Кроме того, купе оснастили специально разработанной подвеской Hipermax SPL от HKS. Бонусом фестивальный вариант «Супры» получил аэродинамический пакет и расширенный боди-кит.
Пятое поколение Toyota Supra дебютировало в январе этого года на автосалоне в Детройте. Серийная Toyota Supra оснащается трехлитровой «шестеркой» от BMW отдачей 340 лошадиных сил. Кроме того, на рынке Японии будет представлена и бюджетная версия с четырехцилиндровым мотором объемом два литра и мощностью 197 или 258 лошадиных сил. Оба двигателя будут работать в паре с восьмидиапазонным автоматом, как и топовая версия.