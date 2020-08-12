Американке выдали водительские права с фотографией стула. И объяснили, почему

Дело было не в случайной опечатке, которые часто встречаются на документах. На новом водительском удостоверении, которое Додд получила по почте, ее имя, дата рождения, пол, рост и даже цвет глаз были указаны верно. Но на том месте, где должен располагаться снимок водителя, красовалась фотография синего стула.

Американка поделилась странными правами в соцсетях, после чего обратилась в Центр обслуживания водителей, который выдавал ей документ. Бракованные права незамедлительно заменили на новые, с фотографией Додд. Однако курьезное фото уже разошлось по сетям и вызвало интерес местных СМИ.

Телеканал News 2 обратился к Департаменту охраны и внутренней безопасности штата Теннесси, в котором журналистам объяснили, каким образом на документе оказался снимок стула. Оказалось, что несколько лет назад сотрудник Центра обслуживания водителей, к которому Додд пришла фотографироваться, сделал две ошибки: сначала он случайно заснял пустой стул, а затем сохранил это фото в профиле американки.