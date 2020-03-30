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16:24

Лишенным прав водителям предложили объявить амнистию из-за коронавируса

Водительские права могут вернуть нескольким десяткам тысяч человек

© Андрей Никеричев/агентство «Москва»
Анастасия Дубина
В Госдуме рассматривают возможность вернуть водительские права автомобилистам, которые были лишены их из-за ситуаций, не связанных с нетрезвым вождением, превышением скорости и повторными нарушениями правил дорожного движения.

Соответствующее предложение направил в Госдуму член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Дмитрий Гулиев, сообщает «Российская газета». По мнению ведомства, в условиях эпидемии коронавируса передвижение на личном автомобиле гораздо безопаснее, чем езда на общественном транспорте.

Гулиев заявил, что автомобиль позволяет соблюдать социальную дистанцию, если человеку необходимо выйти из дома. А поскольку многие россияне в силу особенностей профессий не имеют возможности не ходить на работу, на некоторые статьи КоАП можно распространить амнистию. Водительские права предлагается вернуть автомобилистам, которые лишились их, к примеру, за оставление места ДТП или из-за выезда на встречную полосу.

Такие нарушения не являются хроническими, а их общественная опасность несопоставима с рисками, связанными с распространением коронавируса. За шесть месяцев прошлого года в России были лишены прав более 12 тысяч человек за оставление места ДТП, а за выезд на встречную полосу движения 4,8 тысячи. Таким образом, права могут вернуть нескольким десяткам тысяч человек.

В то же время Гулиев предлагает не амнистировать тех, кто садился за руль в состоянии алкогольного опьянения, поскольку общественная опасность такого поведения не позволяет рассматривать никакие варианты смягчения даже в обстоятельствах коронавируса.

Источник: «Российская газета»