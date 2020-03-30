Лишенным прав водителям предложили объявить амнистию из-за коронавируса

Соответствующее предложение направил в Госдуму член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Дмитрий Гулиев, сообщает «Российская газета». По мнению ведомства, в условиях эпидемии коронавируса передвижение на личном автомобиле гораздо безопаснее, чем езда на общественном транспорте.

Гулиев заявил, что автомобиль позволяет соблюдать социальную дистанцию, если человеку необходимо выйти из дома. А поскольку многие россияне в силу особенностей профессий не имеют возможности не ходить на работу, на некоторые статьи КоАП можно распространить амнистию. Водительские права предлагается вернуть автомобилистам, которые лишились их, к примеру, за оставление места ДТП или из-за выезда на встречную полосу.