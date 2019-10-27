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18:00

Женщина провела ночь в утонувшем хэтчбеке Volkswagen Golf

Спутниковый навигатор завёл 81-летнюю американку в океан

Жительница города Сарасота американского штата Флорида заблудилась и после неудачного манёвра провела всю ночь в воде.

81-летняя женщина оказалась в ловушке в собственном автомобиле, который почти полностью ушёл под воду. Американка провела в белом хэтчбеке Volkswagen Golf целую ночь, прежде чем пришедший утром каякер обнаружил её и позвонил в 911. Всё началось с того, что она возвращалась домой около 21:30 через парк Хигел Марин в городе Венис, однако в какой-то момент неправильно поняла указания спутникового навигатора и выехала на пристань для лодок.

Женщина попыталась затормозить, но автомобиль соскользнул в воду и начал тонуть. К счастью, глубина у берега была не особо большой, поэтому «Гольф» погрузился под воду не полностью. Тем не менее, у женщины осталось очень мало воздуха только под самым потолком. Так ей удалось продержаться до утра, пока на пристань не пришёл каякер. Он тотчас позвонил в 911 и с помощью байдарщика вытащил американку из окна двери. Полицейские вытащили Golf из воды, а женщину доставили в госпиталь. Её жизни ничего не угрожает.