Женщина провела ночь в утонувшем хэтчбеке Volkswagen Golf

Женщина попыталась затормозить, но автомобиль соскользнул в воду и начал тонуть. К счастью, глубина у берега была не особо большой, поэтому «Гольф» погрузился под воду не полностью. Тем не менее, у женщины осталось очень мало воздуха — только под самым потолком. Так ей удалось продержаться до утра, пока на пристань не пришёл каякер. Он тотчас позвонил в 911 и с помощью байдарщика вытащил американку из окна двери. Полицейские вытащили Golf из воды, а женщину доставили в госпиталь. Её жизни ничего не угрожает.