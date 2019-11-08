Кроссовер DS 7 Crossback получил продвинутую систему контроля усталости

Разработанная DS система называется DS Driver Attention Monitoring. Она состоится из двух инфракрасных камер, обращенных к водителю, и датчика, контролирующего положение автомобиля. Камеры установлены за рулем и в верхней части лобового стекла; они следят за движениями глаз, век и шеи, и в случае обнаружения признаков усталости на цифровую приборную панель и дисплей выводится предупреждение, сопровождающееся аудиосигналом.