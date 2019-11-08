Кроссовер DS 7 Crossback получил продвинутую систему контроля усталости

Разработанная DS система называется DS Driver Attention Monitoring. Она состоится из двух инфракрасных камер, обращенных к водителю, и датчика, контролирующего положение автомобиля. Камеры установлены за рулем и в верхней части лобового стекла; они следят за движениями глаз, век и шеи, и в случае обнаружения признаков усталости на цифровую приборную панель и дисплей выводится предупреждение, сопровождающееся аудиосигналом.
Дополнительный сенсор отслеживает положение автомобиля относительно дорожной разметки и способен распознать непреднамеренные и хаотичные движения рулем. Сочетание контроля за ключевыми показателями усталости, считают в DS, позволит точнее определить состояние водителя и вовремя предупредить его о необходимости остановки или отдыха.
Первым такую систему получил кроссовер DS 7 Crossback. В Европе для модели предусмотрено шесть силовых установок: бензиновые агрегаты мощностью 130, 180 и 230 сил, а также 130- и 180-сильные дизели. Помимо этого, для кроссовера доступна 300-сильная гибридная силовая установка с бензиновым ДВС мощностью 200 сил, двумя 80-киловаттными электромоторами и литий-ионной батареей емкостью 13 киловатт-часов. Но полный привод есть только у гибрида.