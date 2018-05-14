Флагманский DS выпустят в честь 65-летия оригинального Citroen DS

Премиальная марка DS, входящая в состав группы PSA Peugeot Citroеn, намерена представить новую флагманскую модель. Новинка выйдет на рынок ровно через 65 лет после появления оригинального Citroen DS — в 2020 году. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Auto Express.

По предварительной информации, модель получит название DS 8 и будет конкурировать с BMW 5-Series и Audi A6. Дизайн будущего флагмана уже согласован с руководством компании, и по словам вице-президента по продукту Эрика Апода, автомобиль «выглядит потрясающе».

Citroen Numero 9

Вероятно, некоторые стилистические решения для новинки позаимствуют у кроссовера DS 7 Crossback, а также концепт-кара Citroen Numero 9. От последнего DS 8 достанется и форм-фактор фастбэка.

В основе флагмана будет лежать модульная платформа EMP2, как у последних Peugeot. Гамма двигателей будет состоять из дизелей BlueHDi и бензиновых моторов PureTech. Не исключено появление гибридной модификации с системой E-Tense от DS 7 Crossback.

DS 7 Crossback

Сейчас на вершине модельного ряда DS стоит кроссовер DS 7 Crossback. Для модели предусмотрено шесть силовых установок: бензиновые агрегаты мощностью 130, 180 и 230 сил, а также 130- и 180-сильные дизели. Помимо этого, доступна 300-сильная гибридная силовая установка с бензиновым ДВС мощностью 200 сил и двумя 80-киловаттными электромоторами.