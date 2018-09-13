Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
13:02

Раскрыт внешний вид первого электромобиля бренда DS

Новинка дебютирует на автосалоне в Париже

Поделиться

В Сети раскрыли внешний вид компактного кроссовера DS 3 Crossback, который будет предлагаться с электрической силовой установкой. Дизайн модели выполнят с оглядкой на флагманский DS 7 Crossback, а ее конкурентами станут Volvo XC40 и грядущий Mercedes-Benz GLB. Публичный дебют новинки состоится на автосалоне в Париже.

DS 3 Crossback станет первым электромобилем премиального бренда. По предварительной информации, кроссовер построят на модульной платформе e-CMP, разработанной специально для электромобилей. Шасси дебютирует именно на DS — наиболее технологичной марке среди всей группы PSA.

>
Reload
1 / 6

Детальных технических характеристик новинки пока нет. По данным Autocar, автомобиль может получить комплект батарей емкостью около 50 киловатт-часов. Запас хода кроссовера достигнет 200 километров.

Версию c традиционным ДВС можно отличить от электрической по интегрированным в задний бампер патрубкам выхлопной системы.

Первый в линейке марки электрифицированный автомобиль — модель 7 Crossback — оснащен 300-сильной гибридной силовой установкой на базе бензинового ДВС мощностью 200 сил. Емкость литиевых батарей машины составляет 13 киловатт-часов. Запас хода на электротяге – 60 километров.

Источник: Worldscoop
Загрузка...
Теги:

Поделиться

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...