Раскрыт внешний вид первого электромобиля бренда DS

В Сети раскрыли внешний вид компактного кроссовера DS 3 Crossback, который будет предлагаться с электрической силовой установкой. Дизайн модели выполнят с оглядкой на флагманский DS 7 Crossback, а ее конкурентами станут Volvo XC40 и грядущий Mercedes-Benz GLB. Публичный дебют новинки состоится на автосалоне в Париже.