Раскрыт внешний вид первого электромобиля бренда DS

DS 3 Crossback станет первым электромобилем премиального бренда. По предварительной информации, кроссовер построят на модульной платформе e-CMP, разработанной специально для электромобилей. Шасси дебютирует именно на DS — наиболее технологичной марке среди всей группы PSA.
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Детальных технических характеристик новинки пока нет. По данным Autocar, автомобиль может получить комплект батарей емкостью около 50 киловатт-часов. Запас хода кроссовера достигнет 200 километров.
Первый в линейке марки электрифицированный автомобиль — модель 7 Crossback — оснащен 300-сильной гибридной силовой установкой на базе бензинового ДВС мощностью 200 сил. Емкость литиевых батарей машины составляет 13 киловатт-часов. Запас хода на электротяге – 60 километров.