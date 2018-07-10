Дизайн самого маленького кроссовера DS раскрыли на патентных изображениях

В Сети появились патентные изображения самого маленького кроссовера в линейке французской марки DS — DS 3 Crossback. Модель придет на смену нынешнему одноименному хэтчбеку и составит конкуренцию Audi Q2 и MINI Countryman. Публичный дебют новинки состоится осенью на автосалоне в Париже.

Общая стилистика DS 3 Crossback соответствует старшей модели — DS 7 Crossback — однако некоторые элементы позаимствованы у DS 3. В частности, «акульи плавники» на центральных стойках. Интерьер также соответствует концепции, заданной DS 7 Crossback.

По предварительной информации, кроссовер построят на новой модульной платформе CMP, разработанной в том числе для электромобилей. Поэтому, помимо версий с бензиновыми и дизельными двигателями, в семействе DS 3 Crossback появится модификация с электрической силовой установкой. Такая машина сможет проезжать на одной зарядке до 450 километров.

Первой электрифицированной моделью в линейке DS стал 7 Crossback. Вседорожник оснащается 300-сильной гибридной силовой установкой на базе бензинового ДВС мощностью 200 сил. Емкость литиевых батарей машины составляет 13 киловатт-часов. Запас хода на электротяге – 60 километров.