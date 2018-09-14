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11:56

Марка DS представила компактный кроссовер 3 Crossback

Новинка получила широкую гамму двигателей и высокотехнологичное оснащение

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Компания DS Automobiles представила компактный кроссовер 3 Crossback. Новинка станет первой моделью марки, которую предложат с электрической силовой установкой. Публичный дебют вседорожника состоится в октябре на парижском автосалоне.

DS 3 Crossback построен на новой модульной архитектуре CMP альянса PSA. В будущем эта платформа ляжет в основу компактных машин Peugeot, Citroen, Opel и Vauxhall. Длина кроссовера составляет 4118 миллиметров, ширина — 1791, высота — 1524 миллиметра. По своим габаритам 3 Crossback чуть меньше Citroen C3 Aircross.

Вдохновением для дизайна модели стал флагманский 7 Crossback, хотя «плавники» на центральных стойках отсылают к предшественнику — хэтчбеку 3. Среди других особенностей: невидимые молдинги, спрятанные заподлицо ручки дверей, двуцветная окраска кузова.

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Гамма двигателей DS 3 Crossback состоится из бензиновых турбомоторов 1.2 семейства PureTech (100, 130 и 155 лошадиных сил), 1,5-литровых дизелей BlueHDi мощностью 100 и 130 сил, а также 136-сильной электрической силовой установки (крутящий момент — 260 Нм).

В состав последней входит блок аккумуляторов емкостью 50 киловатт-часов, который позволяет на одной зарядке проезжать до 300 километров. Электрический 3 Crossback разгоняется до «сотни» за 8,7 секунды и за пять часов может полностью восполнить запас энергии от 11-киловаттной зарядки. Кроме того, есть поддержка скоростной зарядки мощностью 100 киловатт.

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Электрический DS 3 Crossback E-Tense

В оснащение DS 3 Crossback вошли матричные светодиодные фары с динамическим изменением светового потока в зависимости от уровня освещенности, система автономного управления DS Drive Assist, которая поддерживает заданную скорость, положение машины в рамках полосы движения и дистанцию до впереди идущего автомобиля, ассистент парковки и функция DS Smart Acess, позволяющая запускать двигатель и разблокировать двери автомобиля с помощью смартфона.

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Помимо этого, кроссовер DS 3 Crossback получил цифровую приборную панель с пятью режимами отображения информации, цветной проекционный дисплей, информационно-развлекательны систему с 10,3-дюймовым дисплеем, аудиосистема Focal c 12 динамиками.

Продажи модели в Европе начнутся в следующем году.

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