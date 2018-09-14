Марка DS представила компактный кроссовер 3 Crossback

В состав последней входит блок аккумуляторов емкостью 50 киловатт-часов, который позволяет на одной зарядке проезжать до 300 километров. Электрический 3 Crossback разгоняется до «сотни» за 8,7 секунды и за пять часов может полностью восполнить запас энергии от 11-киловаттной зарядки. Кроме того, есть поддержка скоростной зарядки мощностью 100 киловатт.