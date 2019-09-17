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16:50

Появились первые фотографии бизнес-седана DS 9

Официально модель рассекретят на ноябрьском автосалоне в Гуанчжоу

Китайские сертификационные органы выложили в открытый доступ фотографии нового седана DS 9. Конкурента Lexus ES и Volvo S90 официально покажут на автосалоне в Гуанчжоу, который откроется 22 ноября.

По предварительной информации местных СМИ, длина DS 9 составит 4933 миллиметра. Это на 42 миллиметра короче Lexus ES и на 30 миллиметров короче Volvo S90. Технически седан будет повторять другую модель концерна PSA — растянутый Peugeot 508L. В моторную гамму войдет «турбочетверка» 1.6 мощностью 200 лошадиных сил и гибридная силовая установка на базе того же агрегата.

Сейчас DS продает в Китае пять моделей. Это кроссоверы DS 6 и DS 7, хэтчбеки DS 4S, DS 5, а также седан DS 5LS. Продажи марки за прошлый год составили 3867 автомобилей, что меньше показателя прошлого года на 1980 штук. Наибольшей популярностью пользовались вседорожники: DS 7 продали в количестве 2244 экземпляров, а DS 6 — 591.

DS 7 на местном рынке предлагается с мотором 1.6 и восьмидиапазонным «автоматом». Для «турбочетверки» доступны два варианта мощности: 181 сила (250 Нм момента) и 220 сил (300 Нм момента).