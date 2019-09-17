Появились первые фотографии бизнес-седана DS 9

Сейчас DS продает в Китае пять моделей. Это кроссоверы DS 6 и DS 7, хэтчбеки DS 4S, DS 5, а также седан DS 5LS. Продажи марки за прошлый год составили 3867 автомобилей, что меньше показателя прошлого года на 1980 штук. Наибольшей популярностью пользовались вседорожники: DS 7 продали в количестве 2244 экземпляров, а DS 6 — 591.