Премьера новой модели состоится осенью на моторшоу в Париже

Пульс

Французы выпустят под маркой DS очень маленький электрокроссовер

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22 мая 2018

Осенью текущего года на моторшоу в Париже состоится премьера компактного кроссовера DS3 Crossback, который будет предлагаться с электрической силовой установкой. Об этом сообщает Auto Express.

[Станет ли премиальный Citroen новым Audi? Тест обновленных DS3 и DS4](https://motor.ru/articles/2016/06/17/citroends/)

Станет ли премиальный Citroen новым Audi? Тест обновленных DS3 и DS4

Новый кроссовер будет построен на модульной платформе под названием e-CMP, разработанной специально для электромобилей. Это шасси дебютирует именно на автомобиле DS, а не на Peugeot или Citroen, поскольку премиальный бренд позиционируется как наиболее технологичный среди всей группы PSA.

Детальных технических характеристик новинки пока нет. По данным Autocar, автомобиль может получить комплект батарей емкостью около 50 киловатт-часов. Запас хода кроссовера достигнет 200 километров.

В продажу новинка поступит в 2019 году.

В DS рассчитывают, что она будет продаваться в три раза большими тиражами, чем модель 7 Crossback – первый в линейке марки электрифицированный автомобиль. Он оснащен 300-сильной гибридной силовой установкой на базе бензинового ДВС мощностью 200 сил. Емкость литиевых батарей машины составляет 13 киловатт-часов. Запас хода на электротяге – 60 километров.

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На заглавном фото - DS 7 Crossback
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