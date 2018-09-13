Очень редкий Ford Sierra Cosworth ’Wolf’ RS500 выставят на торги

Аукционный дом Silverstone Auctions выставит на торги один из 10 экземпляров Ford Sierra Cosworth ’Wolf’ RS500, построенных заводской гоночной командой Wolf Racing в 80-х годах. Все автомобили были доработаны с одобрения американской марки и стали ответом на требование немецких фанатов выпустить леворульный RS500 для местного рынка. Цена — 37-42 тысячи фунтов стерлингов (3,3-3,8 миллиона рублей).