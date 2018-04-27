Победитель игры отправится на настоящие гонки на Хоккенхаймринг

Пульс

Mercedes-Benz попрощался с гонками DTM аркадной гонкой из 1980-х

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27 апреля 2018

Компания Mercedes-Benz попрощалась с немецким кузовным чемпионатом DTM игрой в стиле аркадных гонок из 80-х и 90-х. Сыграть в игру можно на специальной странице на сайте марки.

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Каждый игрок, оставивший адрес своей электронной почты, примет участие в специальном розыгрыше, итоги которого подведут в сентябре. Из всех участников в случайном порядке компьютер выберет пятерых, однако в следующий тур смогут пройти только трое.

Они сразятся друг с другом в игру на специальном мероприятии «Мерседеса», которое пройдет в рамках финальной гонки DTM этого сезона на «Хоккенхаймринге». Победитель получит возможность стать пассажиром гоночного автомобиля Mercedes-AMG C63 DTM, который прокатит его по автодрому.

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Об уходе из DTM компания Mercedes-Benz объявила в середине прошлого года. Вместо кузовного чемпионата марка будет принимать участие в гонках электрокаров Формула-Е, куда она выставит заводскую команду. В гонках экомобилей немцы появятся в 2019 году.

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