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Опубликовано 21 октября 2024, 20:24
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Оформить ДТП в России можно будет по-новому

Страховщики уже поддержали инициативу
В России предлагают оформлять ДТП на сайтах и в приложениях страховых компаний. По данным информационного агентства «Интерфакс», соответствующий законопроект, расширяющий возможности оформления аварий по европротоколу без присутствия сотрудников ГИБДД, внесло на рассмотрение Госдумы правительство страны. Представители Российского союза автостраховщиков (РСА) выступили за введение новой возможности, которая приведет к снижению нагрузки на инспекторов.
Оформить ДТП в России можно будет по-новому
© Adobe Fotostock
Анастасия Мельник

Сегодня оформить ДПТ онлайн можно с помощью портала госуслуг по специальной форме, установленной Банком России. Новый законопроект предусматривает расширение числа электронных сервисов для оформления аварий. Так, заявить об инциденте можно будет на официальных сайтах или в мобильных приложения страховых компаний, а также на ресурсах профессиональных объединений страховщиков. Заявителям понадобится пройти авторизацию с помощью единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

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По мнению правительства, расширения списка электронных сервисов для оформления ДТП приведет к снижению нагрузки на сотрудников ГИБДД. При этом страховщики уже поддержали инициативу, подчеркнув, что законопроект поможет в развитие подобных ресурсов в отрасли, а также сделает механизм страхования более удобным для пользователей.

В конце апреля стало известно, что в России снизилось число оформлений ДТП по европротоколу. Автомобилисты все чаще стали отказываться от регистрации аварий без сотрудников ГИБДД.

Источник:«Интерфакс»
Автор:Анастасия Мельник
Теги:
#Россия
#ДТП