Оформить ДТП в России можно будет по-новому

Сегодня оформить ДПТ онлайн можно с помощью портала госуслуг по специальной форме, установленной Банком России. Новый законопроект предусматривает расширение числа электронных сервисов для оформления аварий. Так, заявить об инциденте можно будет на официальных сайтах или в мобильных приложения страховых компаний, а также на ресурсах профессиональных объединений страховщиков. Заявителям понадобится пройти авторизацию с помощью единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).