Оформить ДТП в России можно будет по-новому

Оформить ДТП в России можно будет по-новомуСтраховщики уже поддержали инициативу
Сегодня оформить ДПТ онлайн можно с помощью портала госуслуг по специальной форме, установленной Банком России. Новый законопроект предусматривает расширение числа электронных сервисов для оформления аварий. Так, заявить об инциденте можно будет на официальных сайтах или в мобильных приложения страховых компаний, а также на ресурсах профессиональных объединений страховщиков. Заявителям понадобится пройти авторизацию с помощью единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).
По мнению правительства, расширения списка электронных сервисов для оформления ДТП приведет к снижению нагрузки на сотрудников ГИБДД. При этом страховщики уже поддержали инициативу, подчеркнув, что законопроект поможет в развитие подобных ресурсов в отрасли, а также сделает механизм страхования более удобным для пользователей.
В конце апреля стало известно, что в России снизилось число оформлений ДТП по европротоколу. Автомобилисты все чаще стали отказываться от регистрации аварий без сотрудников ГИБДД.