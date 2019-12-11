В Приморье столкнулись 48 автомобилей

17:24
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На трассе, ведущей из Надеждинского района во Владивосток, произошло массовое ДТП – в нем участвовали 48 машин. В результате произошедшего семь человек получили травмы различной степени тяжести.
В пресс-службе УМВД по Приморскому краю уточнили, что ДТП было зарегистрировано на девятом километре автодороги Хабаровск — Владивосток — поселок Новый — Де-Фриз, перед низководным мостом. Предварительная причина уже установлена: автомобили столкнулись из-за непогоды, так как в регионе идет сильный снег, видимость ограничена, а на дорогах образовался снежный накат.
Движение на 14-километровом участке, где произошла массовая авария, ограничено.
Видео: Crime Prymorye
Спустя всего несколько часов после произошедшего, в Сети появилось видео, снятое очевидце на трассе. На кадрах видно, что автомобили серьезно повреждены, а на дороге действительно лежит плотный слой снега.