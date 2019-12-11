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17:24

В Приморье столкнулись 48 автомобилей

Причиной массового ДТП стал снежный циклон

© 25.мвд.рф
Лиза Будрина
На трассе, ведущей из Надеждинского района во Владивосток, произошло массовое ДТП – в нем участвовали 48 машин. В результате произошедшего семь человек получили травмы различной степени тяжести.

В пресс-службе УМВД по Приморскому краю уточнили, что ДТП было зарегистрировано на девятом километре автодороги Хабаровск — Владивосток — поселок Новый — Де-Фриз, перед низководным мостом. Предварительная причина уже установлена: автомобили столкнулись из-за непогоды, так как в регионе идет сильный снег, видимость ограничена, а на дорогах образовался снежный накат.

Движение на 14-километровом участке, где произошла массовая авария, ограничено.

Видео: Crime Prymorye

Спустя всего несколько часов после произошедшего, в Сети появилось видео, снятое очевидце на трассе. На кадрах видно, что автомобили серьезно повреждены, а на дороге действительно лежит плотный слой снега.

Источник: Управление ГИБДД по Приморскому краю