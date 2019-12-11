В Приморье столкнулись 48 автомобилей

В пресс-службе УМВД по Приморскому краю уточнили, что ДТП было зарегистрировано на девятом километре автодороги Хабаровск — Владивосток — поселок Новый — Де-Фриз, перед низководным мостом. Предварительная причина уже установлена: автомобили столкнулись из-за непогоды, так как в регионе идет сильный снег, видимость ограничена, а на дорогах образовался снежный накат.

Движение на 14-километровом участке, где произошла массовая авария, ограничено.