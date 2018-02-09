Крупное ДТП произошло из-за льда и снега на дороге

Пульс

Аварию с участием 60 машин в США сняли с дрона

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9 февраля 2018

На американском шоссе номер 44, неподалеку от города Маршфилд (около 240 километров от Канзаса), произошла серьезная авария, в которой пострадало более 60 автомобилей и еще около 20 были заблокированы в образовавшейся пробке. Последствия ДТП сняли с дрона участники добровольной пожарной бригады Конуэйя.

[Тест: угадай причину аварии](https://motor.ru/lab/crashquiz.htm)

Тест: угадай причину аварии

Как сообщает Time, причиной ДТП стали погодные условия. По словам полицейских, из-за колебаний температур выпавший снег быстро растаял и снова быстро замерз, покрыв дороги льдом, а выпавший сверху снег еще больше осложнил ситуацию. Все это привело к ДТП на трассах в Канзасе, Миссури и Айове. В последнем из этих штатов также произошла серьезная авария, в которой пострадало более 70 автомобилей.

В общей сложности было зафиксировано около 650 аварий, погибло шесть человек и десятки получили травмы.

Видео с Facebook-странициы добровольной пожарной бригады Конуэйя

В прошлом году в канадском Квебеке из-за сильного снегопада и ограниченной видимости столкнулись сразу 50 автомобилей, а в Онтарио – 100 машин.

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