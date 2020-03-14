Составлен рейтинг самых «аварийных» автомобилей России

В рейтинге безаварийных водителей самыми аккуратными в 2019 году были признаны владельцы представительских автомобилей Mercedes S-Class и Maybach, которые чаще всего используют для поездок на различные мероприятия. У данных автовладельцев были зафиксированы лишь редкие случаи превышения скорости и резкого торможения при поездках в аэропорты.