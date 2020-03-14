Составлен рейтинг самых «аварийных» автомобилей России

На долю немецкого бренда пришлось 12,9 процента дорожных происшествий. На втором месте находятся прошлогодние лидеры антирейтинга — владельцы BMW с результатом 11,7 процента.
Причем если обладатели «четырех колец» после аварий начинают вести себя на дороге осторожнее, то владельцы автомобилей баварского бренда даже после ДТП продолжают рисковать, неоднократно нарушая правила дорожного движения. Эти данные специалистам удалось получить благодаря телематическому оборудованию, установленному в лизинговых автомобилях.
В рейтинге безаварийных водителей самыми аккуратными в 2019 году были признаны владельцы представительских автомобилей Mercedes S-Class и Maybach, которые чаще всего используют для поездок на различные мероприятия. У данных автовладельцев были зафиксированы лишь редкие случаи превышения скорости и резкого торможения при поездках в аэропорты.