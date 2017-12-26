Полиция Дубая оштрафовала водителя в комментариях к Instagram-записи

Полиция Дубая оштрафовала водителя за использование смартфона за рулем и невнимательное вождение. Причем полицейские сообщили нарушителю об этом в комментарии к посту в Инстаграме, пишет издание Gulfnews.

Вычислить нарушителя помогли другие участники движения, которые обратили внимание, что один из водителей постоянно отвлекается на смартфон – он вел прямую трансляцию в Instagram во время вождения. После этого полицейским не составило труда найти его и выписать штраф, сумма которого составила 800 дирхам (12 600 рублей).

Haha! Doesn't get better than this!

Someone used Instagram Live while driving. Dubai Police joined in the live chat to inform them they were imposing a fine 😂😂😂 #mydubai pic.twitter.com/Qa0ayu9ch3 — The MD (@marketingdude) 24 декабря 2017 г.

В Дубае действует система поощрений за аккуратное вождение — «белые баллы». Она предусматривает получение подарков от департамента полиции. Весной текущего года их получило 2000 водителей. Двум самым аккуратным автовладельцам полицейские подарили игрушечные машинки, выполненные из чистого золота.

Помимо этого, полиция Дубая известна своим автопарком. В распоряжении ведомства находится несколько быстрейших серийных машин в мире, включая Porsche 918 Spyder, Audi R8, Aston Martin One-77, Bentley Continental GT, BMW M6, Bugatti Veyron, Ferrari FF, Ford Mustang, Lamborghini Aventador и Lexus RC F.