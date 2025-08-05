Дух Сардинии: Lamborghini представила уникальный Temerario Porto Cervo

Компания Lamborghini пока хранит молчание о том, станет ли эта отделка доступной для других клиентов, и не раскрывает цену на столь необычный суперкар.

Кузов Temerario Porto Cervo получил сразу три оттенка. Основной цвет — серый, но не простой: его поверхность мерцает вкраплениями, напоминающими синие чешуйки. Этот тонкий эффект подчёркнут глянцевой чёрной окантовкой, проходящей по всему нижнему периметру автомобиля, которая, в свою очередь, украшена вставкой глубокого тёмно-синего цвета. Крыша суперкара и его колёсные диски также исполнены в насыщенном чёрном цвете, а тормозные суппорты выделяются синим акцентом.

Внутреннее пространство Temerario Porto Cervo выполнено в той же цветовой гамме, что и экстерьер, будто продолжая «разговор» о Сардинии. Особое внимание уделено деталям: некоторые элементы салона получили изысканную отделку матовым карбоном. На центральной консоли между сиденьями вышито имя модели — «Porto Cervo», а на дверных картах внимательный глаз заметит стилизованный силуэт самого Temerario.