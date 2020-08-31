720-сильный Dodge Durango оказался на треть дешевле Audi RS Q8

Инфернальный Dodge Durango SRT Hellcat оснащается 720-сильным (875 Нм) 6,2-литровым компрессорным V8, усиленным 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Четверть мили полноразмерный кроссовер преодолевает за 11,5 секунды, а разгон с места до 96 километров в час занимает 3,5 секунды.

Cтартовая цена топового Durango SRT Hellcat — 81 тысяча долларов. Для сравнения базовый заднеприводный Durango SXT с 299-сильным (353 Нм) мотором 3.6 V6 стоит в 2,5 раза дешевле, а покупая «заряженный» Durango SRT 392 с 6,4-литровым V8 мощностью 482 лошадиные силы (637 Нм) можно сэкономить 18 тысяч долларов.

Впрочем, конкуренты дороже: «родственный» 717-сильный Jeep Grand Cherokee SRT Trackhawk стоит от 87 тысяч долларов, 625-сильный BMW X5 M Competition обойдётся в 114 тысяч долларов, а цены на сравнимый по разгонной динамике Lamborghini Urus стартуют с 207 тысяч долларов.