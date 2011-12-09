Компания Renault сообщила подробности о "Дастере" для России

Компания Renault распространила подробности о кроссовере Duster для российского рынка, чье производство в декабре этого года началось на московском предприятии «Автофрамос», конвейер которого был модернизирован для сборки новой модели. Заказы на машину уже принимаются, однако живые автомобили появятся у дилеров только к февралю-марту 2012 года.

По словам представителей Renault, «Дастер» полностью подготовлен к российским климатическим и дорожным условиям: у него увеличена зона очистки лобового стекла, добавлены дополнительные режимы работы обогрева салона и адаптированы все технологические жидкости и приборы, которые влияют на работу машины при низких температурах. Кроме того, кроссовер получил аккумулятор повышенной емкости, пятилитровый бачок для омывающей жидкости, генератор увеличенной мощности, другие настройки впрыска, дополнительную защиту картера и топливопроводящих путей.

В стандартное оснащение новинки входит подушка безопасности водителя, антиблокировочная система тормозов, система креплений детских кресел ISOFIX, иммобилайзер и 16-дюймовые стальные колесные диски с декоративными колпаками. В такой версии машина доступна только с 1,6-литровым бензиновым двигателем и «механикой». С передним приводом базовый кроссовер будет стоить 449 тысяч рублей, а с полным приводом — 499 тысяч рублей.

Цены на более богато оснащенную комплектацию Expression начинаются от 492 тысяч рублей. Самый дорогой кроссовер в этой модификации стоит 607 тысяч рублей. В такую сумму обойдется автомобиль с 1,5-литровым дизелем мощностью 85 лошадиных сил (200 Нм), полным приводом и «механикой».

Кроме того, с варианта Expression для «Дастера» будет доступен и 135-сильный бензиновый мотор объемом два литра (от 566 тысяч рублей), который может работать в паре либо с шестиступенчатой «механикой», либо с четырехдиапазонным «автоматом». В компании Renault отмечают, что пока автоматическая трансмиссия доступна только для автомобилей с передним приводом. Для полноприводных версий такая КПП будет доступна немного позднее.

Цены на топовую комплектацию Luxe Privilege, предлагающуюся только с двухлитровым бензиновым мотором, начинаются от 665 тысяч рублей. В оснащение этой версии входят фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира, боковые подушки безопасности, MP3-аудиосистема с Bluetooth и USB-портом, задний парктроник, передние и задние электростеклоподъемники, зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом, подогрев передних сидений, кондиционер, бортовой компьютер, противотуманные фары и легкосплавные 16-дюймовые колесные диски.