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16:46

Компания Renault выпустила «приключенческий» Duster за миллион рублей

В линейку модели добавилась спецверсия Adventure

Компания Renault представила в России новую лимитированную версию Duster под названием Adventure. Вседорожник оборудовали защитными пластиковыми накладками на колесные арки, боковыми молдингами и черными колесами.
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От обычного кроссовера Renault Duster Adventure можно отличить по пластиковой защите по периметру кузова, темно-серому окрасу кузова, тонированным задним стеклам и 16-дюймовым колесам Cyclade черного цвета. Особыми элементами декора также стали стикер с названием спецверсии на задней стойке и хромированная накладка на заднем бампере с надписью Adventure.

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В салоне тематического «Дастера» появились сиденья с комбинированной отделкой, контрастной прострочкой и логотипами спецверсии, а также аудиосистема Radio Connect с навигацией и поддержкой AndroidAuto и Apple CarPlay.

Duster Adventure, судя по всему, построен на базе предтоповой комплектации Drive, цены на которую начинаются от 987 990 рублей. Автомобиль в топовой версии Drive Plus обойдется минимум в 1 082 990 рублей, а самая дорогая машина стоит 1 132 990 рублей.

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Вседорожники серии Adventure предлагаются по цене от 1 032 990 рублей за 114-сильную машину. Автомобили модификации доступны только с полным приводом. Двигатель может быть бензиновым или дизельным, коробка — механической или автоматической. Самый дорогой Adventure стоит 1 122 990 всего на 10 тысяч рублей дешевле обычного 143-сильного «Дастера» в топовой комплектации.

Базовый Renault Duster с 1,6-литровым бензиновым двигателем, пятиступенчатой «механикой» и передним приводом стоит 709 тысяч рублей.

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