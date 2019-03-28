Компания Renault выпустила «приключенческий» Duster за миллион рублей

От обычного кроссовера Renault Duster Adventure можно отличить по пластиковой защите по периметру кузова, темно-серому окрасу кузова, тонированным задним стеклам и 16-дюймовым колесам Cyclade черного цвета. Особыми элементами декора также стали стикер с названием спецверсии на задней стойке и хромированная накладка на заднем бампере с надписью Adventure.
В салоне тематического «Дастера» появились сиденья с комбинированной отделкой, контрастной прострочкой и логотипами спецверсии, а также аудиосистема Radio Connect с навигацией и поддержкой AndroidAuto и Apple CarPlay.
Вседорожники серии Adventure предлагаются по цене от 1 032 990 рублей за 114-сильную машину. Автомобили модификации доступны только с полным приводом. Двигатель может быть бензиновым или дизельным, коробка — механической или автоматической. Самый дорогой Adventure стоит 1 122 990 – всего на 10 тысяч рублей дешевле обычного 143-сильного «Дастера» в топовой комплектации.
Базовый Renault Duster с 1,6-литровым бензиновым двигателем, пятиступенчатой «механикой» и передним приводом стоит 709 тысяч рублей.