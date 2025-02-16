Представлен новый внедорожный Duster: таких сделают 23 штуки

Будет ли новая спецверсия продаваться за пределами Румынии — открытый вопрос. Однако сочетание Duster Adventure используется не впервые: например, шесть лет назад одноимённая комплектация была доступна в России. Вероятно, 23 экземпляра — квота для внутреннего рынка, а для других стран производство могут возобновить.