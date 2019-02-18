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14:51

В России обновился Renault Duster

Кроссовер оснастили медиакомплексом с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto

Компания Renault обновила кроссовер Duster для российского рынка. Модель получила мультимедийную систему Nav 4.0 с 7,0-дюймовым сенсорным дисплеем, новый руль и сиденья с комбинированной отделкой. Об этом «Мотору» сообщили в российском представительстве марки.
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Новая «мультимедийка» поддерживает системы Apple CarPlay и Android Auto, а также оснащена встроенной навигационной системой. Помимо нее, для «Дастера» разработано мобильное приложение R&Go, которое позволит найти автомобиль на парковке или вывести на экран смартфона расширенную панель приборов с данными о расходе топлива.

Цены на новинку пока не объявлены. Они будут известны позднее, ближе к старту продаж, который запланирован на конец этого месяца. По предварительной информации, стоимость кроссовера увеличится на 15 тысяч рублей.

Цены на нынешний Renault Duster начинаются от 699 тысяч рублей. Кроссовер предлагается с бензиновыми двигается объемом 1,6 и 2,0 литра, а также дизелем 1.5 dCi. Коробка — шестиступенчатая «механика», для топовой версии предусмотрен четырехдиапазонный «автомат».

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