В России обновился Renault Duster

Новая «мультимедийка» поддерживает системы Apple CarPlay и Android Auto, а также оснащена встроенной навигационной системой. Помимо нее, для «Дастера» разработано мобильное приложение R&Go, которое позволит найти автомобиль на парковке или вывести на экран смартфона расширенную панель приборов с данными о расходе топлива.

Цены на новинку пока не объявлены. Они будут известны позднее, ближе к старту продаж, который запланирован на конец этого месяца. По предварительной информации, стоимость кроссовера увеличится на 15 тысяч рублей.