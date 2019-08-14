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10:07

Duster может стать гибридом и подорожать

Электрификация кроссовера будет вынужденной из-за ужесточения экологических стандартов

© Dacia
Компания Renault может сделать из европейской версии «Дастера» гибрид. Французский концерн будет вынужден электрифицировать бюджетные модели бренда Dacia, чтобы уложиться в экологические нормы 2020 года, пишет Automotive News Europe.

Новый экологический стандарт рассчитывает средний показатель выбросов CO₂ для всех автомобилей, входящих в концерн, и устанавливает его на отметке 95 граммов на километр пробега. Для Renault Group самым проблемным с точки зрения экологии брендом может стать Dacia. Инсайдеры подсчитали, что если Renault не предпримет никаких шагов по снижению токсичности выхлопных газов, то в 2020 году концерну придётся заплатить 450 миллионов евро — около 17 процентов предполагаемой прибыли — в качестве штрафа.

Аналитики оценили электрификацию модельного ряда Dacia в 671 миллион евро. Расходы на внедрение новой силовой установки нельзя полностью переложить на потребителя, поскольку значительный рост цен в бюджетном сегменте неизбежно приведёт к падению спроса. То, что Renault рассматривает различные варианты, чтобы минимализировать потери от нового экологического регламента, подтвердил глава отдела продаж французской фирмы Оливье Мюге.

Какое бы решение не приняли в Renault, российского «Дастера» электрификация не коснётся, ведь кроссовер для нашего рынка до сих пор не сменил поколение. Нет причин и для значительного роста цен, ведь локализованные вседорожники выпускаются независимо от «глобальной» версии. Актуальные рублёвые цены на Renault Duster лежат в диапазоне от 719 тысяч рублей до 1 миллиона 142 тысяч рублей.

Источник: autonews.com